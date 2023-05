Une zone à défendre, le premier film français original de Disney+, dévoile sa date de sortie

Disney+ lève le voile sur la date de sortie de Une zone à défendre, son premier film français original. Ce sera le 7 juillet 2023 sur la plateforme de streaming.

Greg, officier de la DGSI, est envoyé sous une fausse identité pour infiltrer une ZAD. Il y rencontre Myriam, une militante écologiste. 18 mois plus tard, Greg retourne sur place pour une mission officielle, il retrouve Myriam et découvre qu’elle a un bébé. Déchiré entre son ambition professionnelle et un amour naissant, Greg doit faire un choix, qui peut tout changer. Car le temps presse, bientôt tout disparaîtra.

François Civil campe le rôle de Greg et Lyna Khoudri sera Myriam. Le duo se connaît déjà puisqu’ils ont prêté leurs voix dans le film Buzz l’éclair et ont joué ensemble dans le film Les Trois Mousquetaires.

François Civil est Greg, Lyna Khoudri est Myriam. Découvrez les premières images d'Une Zone à Défendre, le premier film original français #DisneyPlus, disponible le 7 juillet. pic.twitter.com/Qsp9PALOjp — Disney+ FR (@DisneyPlusFR) May 12, 2023

Écrit et réalisé par Romain Cogitore, qui signe ici son troisième long-métrage, Une zone à défendre est produit par Nicolas Dumont et Hugo Selignac pour Chi-Fou-Mi Productions (groupe Mediawan).

Pauline Dauvin, vice-présidente de la programmation, production et des acquisitions chez Disney France, déclare :