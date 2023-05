Switch : une baisse de prix n’est pas prévue, annonce Nintendo

Nintendo annonce n’avoir aucun projet de baisser le prix la Switch, au moins jusqu’en avril 2024. Cela ne signifie pas pour autant qu’il y aura forcément une baisse l’année prochaine.

Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, a évoqué le sujet lors d’une série de questions-réponses avec les investisseurs du groupe. « Actuellement, il n’est pas prévu de baisser le prix de notre matériel au cours de l’année fiscale en cours », a-t-il déclaré. « D’autre part, bien que nous n’ayons pas l’intention d’augmenter les prix, le yen continue d’être faible et les coûts d’approvisionnement restent élevés, de sorte que nous continuerons à suivre la situation de près », a-t-il ajouté.

Le président de Nintendo a reconnu que les prix de certains composants avaient baissé, mais qu’il faudrait du temps pour que cela se répercute sur les coûts de fabrication, et que les coûts globaux de fabrication de la Switch « restent élevés ».

Le récent rapport financier a cependant vu les ventes de la Switch chuter pour la deuxième année consécutive. L’histoire devrait se répéter durant l’année fiscale en cours. Shuntaro Furukawa a toutefois noté quelques éléments positifs qui pourraient aider, comme le succès du film Super Mario Bros et la sortie de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

« Dans l’histoire de notre activité de plateformes de jeux vidéo, nous n’avons jamais anticipé des ventes de 15 millions d’unités de matériel et de 180 millions d’unités de jeux au cours de la septième année d’un système, et nous considérons donc que nous sommes entrés dans un territoire inexploré », a poursuivi Shuntaro Furukawa.