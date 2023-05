Fall Guys : l’éditeur de niveaux est disponible

Fall Guys, le très populaire battle royale de Mediatonic (aujourd’hui propriété d’Epic Games), gagne un éditeur de niveaux avec la saison 4 qui vient de faire son apparition. L’éditeur s’avère particulièrement complet et il devrait être relativement aisé de créer des niveaux remplis d’obstacles plus tordus les uns que les autres. Toute l’interface est visuelle, et le joueur est accompagné dans son processus de création jusqu’à la publication de son niveau dans un hub de création partageable avec la liste d’amis ou avec tous les joueurs. Mediatonic sélectionnera aussi régulièrement les niveaux les plus intéressants pour les mettre à la disposition de tous.

On note que la mise à dispo d’un éditeur de niveaux s’inscrit dans la stratégie plus globale d’Epîc Games consistant à favoriser les « UGC » (user-generated content), c’est à dire les contenus générés par l’utilisateur. L’engouement des joueurs pour Fortnite a été maintenu en grande partie grâce à l’éditeur de niveaux, et c’est sans compter l’arrivée prochaine de l’Unreal Editor, qui offrira un niveau de contrôle encore plus poussé et sans équivalent ailleurs si l’on en croit Epic. Fall Guys est disponible sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.