Pixel Tablet : Google dévoile le prix et la date de sortie

Google avait déjà teasé la Pixel Tablet, cela avait eu lieu l’année dernière. Aujourd’hui, à l’occasion de la conférence I/O 2023, le groupe en dit un peu plus sur sa tablette, notamment le prix et la date de sortie.

Les caractéristiques principales de la Pixel Tablet sont :

Écran LCD de 10,95 pouces (2 560 x 1 600 pixels)

Processeur Tensor G2 et puce Titan M2

8 Go de RAM (LPDDR5)

128 Go ou 256 Go de stockage (UFS 3.1)

Capteurs photo de 8 mégapixels à l’avant et 8 mégapixels à l’arrière

Batterie de 27 Wh, chargement via la station d’accueil (15 W) ou via USB-C

12 heures d’autonomie en lecture de vidéos en streaming

Quatre haut-parleurs

WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Ultrawide Band

Prise en charge d’USI 2.0 pour le stylet, capteur d’empreintes

Dimensions : 258 x 169 x 8,1 mm

Poids : 493 grammes

Google révèle aussi que sa tablette intègre Cast (Chromecast), un mode hub domestique pour vous permettre de contrôler votre maison connectée et la possibilité de basculer facilement entre plusieurs profils, étant donné que votre foyer peut avoir plusieurs personnes qui veulent leur propre expérience de la Pixel Tablet à chaque fois.

Google propose la Pixel Tablet pour 679 euros avec 128 Go de stockage et 799 euros avec 256 Go. Il est possible de passer une précommande dès maintenant sur le Google Store. Les premières livraisons auront lieu le 22 juin.