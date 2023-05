Hollow Knight: Silksong : le très attendu metroidvania n’a plus de date de sortie

Hollow Knight: Silksong est la suite directe d’Hollow Knight, l’un des jeux indés les mieux notés de tous les temps, et l’attente pour ce second volet rejoint le niveau de buzz de certaines grosses productions AAA. Initialement, le studio Team Cherry avait annoncé qu’Hollow Knight: Silksong sortirait lors du premier semestre 2023, mais force est de constater que cette promesse ne sera pas tenue. Il faudra sans doute attendre un peu plus, voire probablement beaucoup plus longtemps : Matthew Griffin, l’un des cadres du studio australien, a fait un petit point d’étape et annonce que le développement du titre est toujours en cours. « Nous sommes vraiment enthousiastes sur la façon dont le jeu se construit » déclare Griffin « et cela devient vraiment énorme, aussi nous voulons prendre le temps nécessaire pour rendre le jeu aussi bon que nous le pouvons ».

Hey gang, just a quick update about Silksong.

We had planned to release in the 1st half of 2023, but development is still continuing. We're excited by how the game is shaping up, and it's gotten quite big, so we want to take the time to make the game as good as we can.

Expect…

— Matthew Griffin (@griffinmatta) May 10, 2023