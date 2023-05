Google Chrome 113 est disponible : la liste des nouveautés

Google propose la version stable de Chrome 113 au téléchargement avec quelques nouveautés au programme. L’élément qui sort du lot est la prise en charge de WebGPU.

WebGPU, en développement depuis plusieurs années maintenant, permet aux pages Web d’afficher des graphiques 3D plus avancés et d’accélérer les algorithmes d’apprentissage automatique sur l’appareil. Google explique que WebGPU est une nouvelle API pour le Web, qui expose les capacités matérielles modernes et permet des opérations de rendu et de calcul sur un GPU, similaire à Direct3D 12, Metal et Vulkan. Contrairement à la famille d’API WebGL, WebGPU offre un accès à des fonctionnalités plus avancées du GPU et fournit un support de premier ordre pour les calculs généraux.

Même s’il faudra un certain temps avant que les premières applications et les premiers jeux n’intègrent ce support, celui-ci pourrait améliorer les performances de ces derniers à l’avenir.

Parmi les autres de nouveautés de Chrome 113, il y a de bien meilleures performances en ce qui concerne le support du codec AV1 pour les appels vidéo et le partage d’écran. La mise à jour propose également quelques nouvelles fonctionnalités pour les développeurs Web en ce qui concerne le CSS, ainsi qu’une API expérimentale (Private State Token) destinée à être utilisée après l’élimination progressive des cookies tiers.

Chrome 113 est disponible dès maintenant au téléchargement sur google.fr/chrome.