James Webb capture l’image d’une étrange ceinture d’astéroïdes au delà de notre système solaire

Cela faisait un certain temps que James Webb n’avait pas illuminé nos tristes quotidiens par l’une de ses visions stupéfiantes de l’espace profond. Le télescope spatial le plus puissant du monde nous revient donc avec Fomalhaut, une étoile parmi les plus brillantes que l’on puisse observer sans instruments. Située à 25 années-lumière de la Terre, Fomalhaut recèle bien des trésors astronomiques, dont trois champs d’astéroïdes qui entourent l’étoile ! Cette découverte inédite, dont les détails ont été publiés dans Nature Astronomy, est le fruit d’une collaboration entre des astronomes de l’Université d’Arizona et du Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

L’une de ces trois ceintures d’astéroïdes, la plus proche de l’étoile Fomalhaut, affiche des dimensions similaires à la ceinture d’astéroïdes qui entoure notre propre système solaire (la ceinture de Kuiper) ! Cette dernière est 10 fois plus large que ce que les astronomes s’attendaient à découvrir, mais ce ne sont pourtant pas ses dimensions hors norme qui ont le plus étonné les scientifiques. Car à l’extérieur de cette ceinture intérieure d’astéroïdes de Fomalhaut (vous suivez ?) se trouve une seconde ceinture de débris aux caractéristiques particulières : cette dernière est en effet inclinée de 23° par rapport au plan d’orbite des différents objets autour de l’étoile, « un aspect vraiment unique du système » selon András Gáspár, l’ auteur principal de cette étude.

Cette ceinture d’astéroïdes inclinée pourrait être l’indice de planètes orbitant autour de Fomalhaut sur un autre plan orbital que celui des objets déjà repérés par les astronomes. » Où sont les planètes ? » questionne ainsi George Rieke, un autre auteur de l’étude. Et ce n’est pas tout : plus éloigné encore de Fomalhaut se trouve un anneau de débris similaire à la ceinture de Kuiper, un Great Dust Cloud que James Webb est parvenu à détecter grâce à la puissance de son système optique. Cette ceinture géante pourrait s’être formée suite à la collision de deux roches de plus de 500 kilomètres de large ! Fomalhaut est bien le seigneur des anneaux…