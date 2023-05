Elon Musk n’a qu’une confiance toute mesurée dans l’indépendance des journalistes, au point parfois de les soupçonner d’accointances avec le pouvoir dominant (une phraséologie que l’on retrouve d’ailleurs aussi dans les milieux complotistes). Cette méfiance envers les organes de presse ou de média a débouché sur une nouvelle polémique dont Twitter a bien évidemment fait les frais. Il y a quelques semaines, la National Public Radio (NPR) américaine a en effet eu la désagréable surprise de voir apparaitre la mention « affiliée à un État » sur son compte Twitter, puis ensuite (et pour ceux qui n’auraient pas compris), la mention « financée par le gouvernement ».

Outrée par ce qui ressemblait clairement à une remise en cause de l’indépendance des journalistes de la radio, la NPR a tout simplement décidé de quitter la plateforme à l’oiseau bleu ! Face à cette fronde, la mention infâmante a été retirée, mais la NPR n’est toujours pas revenue alimenter sa page Twitter. Les derniers messages postés, qui datent déjà d’un mois, indiquent aux utilisateurs comment suivre la NPR sur d’autres plateformes ou réseaux sociaux. Histoire de rajouter une grosse louche d’huile sur le feu, Elon Musk a pris ombrage de cette inactivité et menace désormais de transférer le compte Twitter de la NPR « à une autre société ». Délirant (et dangereux) bien sûr, mais que serions nous sans notre dose quasi hebdomadaires d’absurdités d’Elon Musk ?