Fall Guys : l’éditeur de niveau arrive bientôt avec la saison 4

Le populaire Fall Guys, un battle royale de type Wipeout (ou Intervilles pour nos lecteurs plus âgés), s’apprête à rentrer dans sa quatrième saison avec une énorme nouveauté : un éditeur de niveaux qui permettra à tout un chacun de créer ses propres épreuves ! L’éditeur de niveau offrira tous les outils nécessaires pour créer des Rounds personnalisés, le joueur ayant un contrôle total des obstacles voire des ennemis à installer sur le parcours. Le studio Mediatonic (propriété d’Epic Games) encourage d’ailleurs les joueurs à utiliser l’éditeur pour « finalement designer le Round de vos rêves ».

Une fois le Round créé, il sera possible de le tester puis de le partager, soit avec des amis via un lobby privatif, soit à une échelle plus large avec l’ensemble de la communauté des joueurs de Fall Guys. Une sélection des meilleures créations sera d’ailleurs proposée dans le menu et l’on pourra même se constituer une playlist des meilleurs niveaux originaux à l’intérieur du Show Selector. Afin de susciter l’envie (« donner l’envie d’avoir envie » dirait Johnny), une cinquantaine de niveaux créés par l’éditeur de niveau par des pros de la conception seront rajoutés dans cette saison 4.

Outre son éditeur, la saison 4 apportera bien sûr de nouvelles épreuves, de nouveaux costumes (dont un façon « low-poly ») ainsi qu’une nouvelle collaboration (après Sonic, Doom, Ghost of Tsushima et bien d’autres encore…). La saison 4 de Fall Guys sera disponible le 10 mai prochain sur toutes les plateformes.