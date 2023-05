Damon Lindelof (Watchmen) a bien été viré du projet Star Wars

L’information avait été rapportée par Variety au mois de mars, mais Disney ne l’avait pas officiellement confirmée : Damon Lindelof (Watchmen, Lost, Peacock), considéré comme l’un des plus grands concepteurs de série contemporain, a bien quitté le projet de film Star Wars sur lequel il était impliqué depuis près d’un an aux côtés du réalisateur Sharmeen Obaid-Chinoy (Mrs. Marvel). En fait, le scénariste/showrunner a même été viré du projet par Disney, une information confirmée par l’intéressé en personne dans une vidéo publiée sur YouTube : « J’étais plus qu’en pourparlers pour rejoindre l’univers Star Wars », a ainsi déclaré Lindelof. « J’ai rejoint l’univers Star Wars. On m’a demandé de quitter l’univers Star Wars. »



Lindelof semble visiblement peu ému par la décision de Disney, mais il faut dire que le créateur n’a plus vraiment à faire ses preuves alors qu’à contrario Disney a fort à faire pour retrouver la confiance des fans de Star Wars. Malgré son « éjection », et en bon fan de Star Wars, Damon Lindelof déclare qu’il serait toutefois prêt à revenir dans le projet si Disney le lui demandait : « Star Wars était l’alpha et l’oméga. C’est le premier film que j’ai vu au cinéma. J’aime toutes les histoires de cet univers. Si au début vous ne réussissez pas, essayez, réessayez encore. Ou encore, encore, réessayez, comme dirait Yoda. »