Forza Motorsports a fond sur le champignon pour l’accessibilité (y compris pour les non voyants !)

Si Forza Motorsports impressionne déjà par sa technique et devrait aisément s’imposer comme la nouvelle référence du jeu de course automobile, le jeu du studio Turn 10 devrait aussi marquer une date en ce qui concerne les fonctions d’accessibilité. Grosse nouveauté de Forza Motorsports, le jeu sera entièrement jouable par les non voyants grâce à la qualité du son spatialisé et à un système ingénieux de signaux sonores ! Le consultant non voyant Brandon Cole, déjà à l’oeuvre sur The Last of US, a collaboré avec Turn 10 pour mettre en place ces nouvelles fonctions d’accessibilité. « Vous obtiendrez également des informations sonores à propos de votre place, de votre orientation sur le circuit, sur la manière dont vous appréhendez les virages ainsi que sur votre voiture, pour savoir à quel point vous devrez ralentir ou quand vous devrez changer de vitesse, si vous jouez en transmission manuelle, et plus encore. » précise Xbox sur sa page de blog.



Et ce n’est pas tout : les touches de la manette pourront être entièrement reconfigurées pour les besoins du joueur (notamment pour la conduite à une touche), et un mode narrateur guidera le joueur mal voyant lors de la navigation dans les menus. La liste des aides et des prises en charge d’accessibilité est particulièrement longue :