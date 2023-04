Cette batterie rechargeable peut être avalée (et on vous dit pourquoi…)

Des chercheurs italiens ont mis au point une batterie rechargeable minuscule et que l’on pourra un jour…avaler ! Une équipe de grosses têtes de l’Institut Italien de Technologie (IIT) à Gênes a publié le 15 mars dernier une étude portant sur un concept de mini-pile rechargeable… qui se dissoudrait dans l’estomac une fois avalée ! Mais comment me direz-vous ? Simple (ou presque) : la vitamine riboflavine fait office d’anode et la quercétine sert de cathode. Quant à l’électrolyte, cette dernière contient une solution à base d’eau. Plus fort encore, le composant qui doit empêcher les court-circuits est fait de nori, une algue rouge très prisée au Japon en tant qu’aliment, et les zones de contacts externes sont en cire d’abeille et en or alimentaire.

Mais pourquoi ces batteries ingérables me demanderez-vous pour la seconde fois ? Parce que ces dernières, qui peuvent tenir une douzaine de cycles pour 48 microampères (μA), pourraient servir d’alimentation électrique à des micro-robots mous conçus pour investiguer ou traiter des pathologies à l’intérieur du corps humain. La batterie se dissoudrait après la petite inspection terminée et ne représenterait jamais un danger pour l’organisme tandis que le robot serait éjecté par les voies naturelles. En outre, de telles batteries pourraient finir par remplacer les batteries traditionnelles et ne représenteraient donc plus de risque pour les enfants en cas d’ingestion.