🔥 Les films et séries qui arrivent sur Netflix en mai 2023

Voici la liste des meilleurs films, séries, documentaires et animes qui rejoignent la plateforme de streaming Netflix (pour la France) en mai 2023 dans l’ordre de diffusion.

SÉRIES

Love Village

Date : 2/05

Synopsis : Des célibataires de 35 ans et plus, et de tous horizons, s’installent dans une maison à la campagne pour redonner une chance à l’amour. Sera-t-il enfin au rendez-vous ?

Le Tailleur (The Tailor)

Date : 2/05

Synopsis : Un célèbre tailleur confectionne la robe de mariée de la fiancée de son meilleur ami. Mais les sombres secrets de ces trois-là vont bientôt bouleverser leurs vies.

Jewish Matchmaking

Date : 3/05

Synopsis : Des célibataires de confession juive font appel à Aleeza Ben Shalom, coach en relations amoureuses, pour trouver le grand amour aux États-Unis et en Israël.

Sanctuary

Date : 4/05

Synopsis : Un jeune endurci et désespéré devient lutteur de sumo et subjugue les fans par son attitude arrogante, tout en bouleversant une discipline ancrée dans la tradition.

La Reine Charlotte : Un chapitre Bridgerton : Mini-série (Queen Charlotte: A Bridgerton Story)

Date : 4/05

Synopsis : Le mariage de Charlotte au roi George d’Angleterre donne naissance à une grande histoire d’amour et transforme la haute société dans ce préquel de « La Chronique des Bridgerton ».

Dance Brothers (Dance Brothers)

Date : 10/05

Synopsis : Deux frères bien décidés à devenir danseurs ouvrent leur propre club. Mais rapidement, vision artistique et affaires ne font pas bon ménage, et leur relation commence à vaciller.

Black Knight

Date : 12/05

Synopsis : En 2071, dans un monde dystopique ravagé par la pollution de l’air, la survie de l’humanité dépend de livreurs atypiques surnommés les « chevaliers noirs ».

Mulligan : Partie 1

Date : 12/05

Synopsis : Sur une Terre détruite par des extraterrestres, une poignée de survivants sauront-ils reconstruire ce qui reste des États-Unis et former une union plus parfaite ?

Queer Eye : Saison 7

Date : 12/05

Synopsis : Rejoignez la Dream Team pour vibrer à La Nouvelle-Orléans lors de cette saison marquée une nouvelle fois par de courageux héros et de superbes transformations.

Doctor Cha

Date : 17/05

Synopsis : Vingt ans après avoir abandonné sa carrière médicale, une femme au foyer repart en première année d’internat, et peine à trouver ses marques dans ce métier déconcertant.

Nouvelle École : Saison 2 (Rhythm + Flow France: Season 2)

Dates : 17/05 (épisodes 1 à 4)

24/05 (épisodes 5 à 7)

31/05 (épisode 8)

Synopsis : Face à un jury composé de Niska, Shay et SCH, de nouveaux artistes s’affrontent pour décrocher un prix de 100 000 euros et se faire une place sur la scène du rap francophone.

XO, Kitty

Date : 18/05

Synopsis : L’histoire d’amour longue distance de Kitty, ado entremetteuse, rebondit quand elle rejoint son petit ami dans le lycée de Séoul que sa défunte mère avait fréquenté.

El silencio (Muted)

Date : 19/05

Synopsis : Sergio n’a plus parlé depuis qu’il a tué ses parents il y a six ans. Aujourd’hui, une psychiatre cherche à découvrir la vérité en menant sa propre enquête.

Selling Sunset : Saison 6

Date : 19/05

Synopsis : Les enjeux, comme les talons, sont plus vertigineux que jamais à l’agence. Alors que des anciens opèrent de grands changements, deux nouvelles recrues font des remous.

Young, Famous & African : Saison 2

Date : 19/05

Synopsis : L’équipe de célébrités fait son retour, toutes griffes dehors. Rejoignez les stars à Johannesburg pour une nouvelle saison de divertissement, de disputes et de drames !

Une mauvaise mère ?(The Good Bad Mother)

Date : 20/05

Synopsis : Après un tragique accident, un procureur ambitieux se retrouve avec les facultés mentales d’un enfant, l’obligeant lui et sa mère à recoller les morceaux de leur relation complexe.

Ultimatum : Queer Love

Dates : 24/05 (épisodes 1 à 4)

31/05 (épisodes 5 à 7)

7/06 (épisodes 9 à 10)

Synopsis : La bague au doigt ou la rupture ? Quelle pression pour cinq couples établis qui doivent se marier ou tourner la page ! Un spin-off queer de la série « Ultimatum : USA ».

FUBAR

Date : 25/05

Synopsis : Alors qu’il s’apprête à prendre sa retraite, un agent de la CIA découvre un secret de famille et se voit contraint de retourner sur le terrain pour une dernière mission.

Pêche interdite (Turn of the Tide)

Date : 26/05

Synopsis : Quand un bateau chargé de cocaïne coule au large des Açores, Eduardo y voit l’occasion risquée mais unique de gagner de l’argent, et de réaliser ses rêves les plus fous.

Barbecue Showdown : Le grand défi : Saison 2

Date : 26/05

Synopsis : La présentatrice Michelle Buteau (« The Circle Game : États-Unis ») rejoint le jury pour une nouvelle série d’épreuves opposant huit pros du barbecue venus de tous les États-Unis.

I Think You Should Leave with Tim Robinson : Saison 3

Date : 30/05

Synopsis : Le comique de l’absurde perdure dans la troisième saison de cette série originale primée aux Emmys où les créateurs-scénaristes Tim Robinson et Zach Kanin se moquent du quotidien.

Sirène : L’île aux survivantes (Siren: Survive the Island)

Date : prochainement

Synopsis : Sur une île lointaine, 24 policières, pompières, gardes du corps, soldates, athlètes et cascadeuses regroupées par profession s’affrontent pour leur survie.

FILMS

Royalteen : Princesse Margrethe

Date : 11/05

Synopsis : Après le scandale du bal de promo, la princesse Margrethe tente de reprendre le cours habituel de sa vie et s’efforce de garder la face malgré les drames familiaux.

The Mother

Date : 12/05

Synopsis : Une tueuse à gages formée par l’armée sort de sa clandestinité pour protéger sa fille, qu’elle n’a jamais connue, contre des criminels impitoyables réclamant vengeance.

Fanfiction (Fanfic)

Date : 17/05

Synopsis : Deux élèves de lycée nouent une relation intense et surmontent les épreuves rencontrées dans la quête et l’expression de leur véritable identité.

Double vice (Faithfully yours)

Date : 17/05

Synopsis : Deux amies se servent mutuellement d’alibi pour s’éclipser le temps d’une aventure extraconjugale. Mais le stratagème vole en éclat lorsque l’une d’elles disparaît.

Kathal : Des fruits mal défendus (Kathal – A Jackfruit Mystery)

Date : 19/05

Synopsis : Lorsque deux fruits du jaquier disparaissent du jardin d’un politicien, l’enquête d’une flic prend une tournure inattendue alors qu’elle cherche à découvrir la vérité.

Ils ne pensent vraiment qu’à ça (Hard Feelings)

Date : 24/05

Synopsis : Charly et Paula tentent de passer le cap du lycée tout en gérant de nouvelles pulsions embarrassantes… et des sentiments très gênants qui menacent leur belle amitié.

La Chair de sa chair (Mother’s Day)

Date : 24/05

Synopsis : Quand le fils que Nina n’a jamais connu est kidnappé, cette ancienne agent spécial dépoussière ses talents meurtriers pour le récupérer. Et personne ne pourra l’arrêter.

Blood & Gold

Date : 26/05

Synopsis : À la toute fin de la Seconde Guerre mondiale, un déserteur allemand et une jeune femme sont entraînés dans une lutte sanglante contre un groupe de nazis en quête d’or caché.

Tin & Tina

Date : 26/05

Synopsis : Après une fausse couche traumatisante, un jeune couple adopte dans un couvent de curieux jumeaux dont l’obsession pour la religion ne tarde pas à perturber la famille.

Mixed by Erry

Date : 31/05

Synopsis : Naples, années 80. Un aspirant DJ et ses deux frères font de la contrebande de mixtapes artisanales et deviennent d’énormes producteurs de disques recherchés par la justice.

DOCUMENTAIRES

La Reine Cléopâtre

Date : 10/05

Synopsis : Dernière pharaonne d’Égypte, Cléopâtre lutte pour défendre son trône, sa famille et son œuvre. Un documentaire fondé sur des reconstitutions et des interviews d’experts.

Disparitions : La course contre la montre (Missing: Dead or Alive?)

Date : 10/05

Synopsis : Suivez les efforts d’un shérif de Caroline du Sud et de son équipe pour retrouver des personnes disparues dans des circonstances troublantes.

Celle que vous croyez connaître : Anna Nicole Smith (Anna Nicole Smith: You Don’t Know Me)

Date : 16/05

Synopsis : Suivez l'ascension et la chute d'Anna Nicole Smith, mannequin et actrice américaine dont la vie tumultueuse a fait les gros titres.

Working : Passer sa vie à la gagner : Mini-série (Working: What We Do All Day)

Date : 17/05

Synopsis : Un gagne-pain pour certains, une vocation pour d’autres. Cette série documentaire interroge sur le sens du travail pour les Américains à une époque de mutation rapide.

McGregor Forever

Date : 17/05

Synopsis : Les frappes brutales de Conor McGregor et ses propos tapageurs ont fait de lui la plus grande attraction de l’UFC. Ce documentaire fascinant retrace sa carrière mouvementée.

Victimes/Suspectes

Date : 23/05

Synopsis : En enquêtant sur une femme accusée de fausse déclaration, une journaliste découvre un scénario récurrent : les autorités rejettent la faute sur les victimes de viol.

Les Sirènes de la discorde

Date : 23/05

Synopsis : Bienvenue dans l’univers fantaisiste et cruel des sirènes pros, où la passion du public pour ces êtres hybrides a fait jaillir un secteur d’activité d’un demi-milliard de dollars.

STAND UP

Hannah Gadsby: Something Special

Date : 9/05

Synopsis : Une déclaration affolée. Un gâteau original. La rencontre fatidique d’un lapin. Hannah Gadsby raconte des histoires d’amour et de mariage avec un humour qui met du baume au cœur.

Wanda Sykes: I’m an Entertainer

Date : 23/05

Synopsis : L’humoriste raconte sa vie de famille avec sa femme française, les dangers des WC publics, et pourquoi elle en a assez de viser haut quand d’autres touchent le fond.

POUR LES ENFANTS

Larva Family

Date : 4/05

Synopsis : La famille s’agrandit ! Et avec l’arrivée d’un bébé chenille dans sa vie, elle découvre très vite les joies de la parentalité… et de la putréfaction.

Spirit Rangers : Saison 2

Date : 8/05

Synopsis : Eddy, Summer et Kodi poursuivent leurs aventures dans le parc national de Xus, où ils apprennent à connaître la nature avec de nouveaux visiteurs, et de vieilles connaissances !

Kitti Katz

Date : 18/05

Synopsis : Entre deux parties de foot, trois adolescentes se transforment en superhéroïnes félines pour sauver le monde des griffes d’une déesse égyptienne diabolique.

Les Enquêtes sauvages : Chapitre 3 (The Creature Cases)

Date : 22/05

Synopsis : Sam et Kit sont de retour, prêts à vivre des aventures inédites, à se faire de nouveaux copains et à résoudre d’autres mystères sur les animaux de la planète.

ANIME

ULTRAMAN : Saison 3

Date : 11/05

Synopsis : Dans cette conclusion passionnante de la série, alors que le public se braque contre Ultraman, Shinjiro apprend que les pouvoirs dont il a hérité risquent de se payer très cher.

Yakitori: Soldiers of Misfortune

Date : 18/05

Synopsis : Sur une Terre colonisée par des extraterrestres plus évolués, Akira n’a qu’une option pour s’assurer un avenir meilleur : devenir un soldat Yakitori, quitte à y laisser la vie.