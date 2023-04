Sur le Q1 2023, 63 milliards de dollars dans le monde ont été investis dans les infrastructures de cloud

Les investissements dans les technologies de cloud continuent de croitre à bon rythme sur la planète. Synergy Research rapporte ainsi que sur le premier trimestre 2023, 63 milliards de dollars ont été investis dans les infrastructures de cloud, soit une croissance de 19% sur un an. Cela peut sembler beaucoup, mais ce niveau de croissance est bien inférieur à la moyenne de 2022 (+32% d’investissements dans le cloud).

Pour John Dinsdale, chef analyste de Synergy, « La baisse des taux de croissance du cloud a suscité une certaine inquiétude, mais la valeur marchande mondiale du premier trimestre a augmenté de plus de 10 milliards de dollars par rapport au premier trimestre 2022. De toute évidence, la faiblesse relative de l’économie a poussé certaines entreprises à revoir de plus près leurs dépenses en services cloud, mais le marché continue de croître malgré ces défis « . Points notables, le secteur du cloud est à nouveau en croissance en Chine, et continue de croitre dans les zones EMEA et APAC.

Les revenus du cloud sont eux aussi orientés à la baisse. C’est le cas d’AWS (Amazon), dont le CA n’a progressé « que » de 16% sur le trimestre, contre +20% sur le trimestre précédent. Idem pour Microsoft, dont les revenus liés au cloud ont progressé de 27% sur le Q1 2023, contre une croissance de 31% sur le Q4 2022 (le coup de grisou de la CMA pourrait peut-être réduire la voilure). Google Cloud suit la tendance avec une progression du CA de 27,5%, là encore en baisse par rapport à la croissance du Q4 (+32%). AWS tient le tiers du marché du cloud (32% de Pdm, 20 milliards de CA), Microsoft le quart grâce à Azure (23% de Pdm, 14 milliards de CA) et Google 10% (6 milliards de CA). Les trois géants américains réalisent donc 65% des revenus mondiaux su secteur du cloud.