The Last Case of Benedict Fox sort aujourd’hui sur le Xbox Game Pass, et c’est une merveille (trailer)

On le pressentait et c’est confirmé : The Last Case of Benedict Fox est bien l’une des merveilles indé de cette année 2023. Ce titre à la direction artistique sublime est disponible dès aujourd’hui sur les consoles Xbox Series, sur PC ainsi que sur le Xbox/PC Game Pass. Si les combats ne sont sans doute pas le point fort du jeu (sans être infâmants non plus) tout le reste emporte le morceaux, des puzzles intégrés à l’aspect aventure en passant par un scénario qui s’étoffe de belle façon au fur et à mesure de l’avancée du joueur. Le charme entêtant qui se dégage de ce titre pourrait bien en faire dans quelques années l’un de ces jeux cultes dont on se remémore avec une petite larmichette à l’œil.



The Last Case of Benedict Fox plonge le joueur dans un univers à la Lovecraft. C’est aussi et avant tout un metroidvania blindé de passages secrets et d’énigmes parfois cryptiques. Et pour ceux qui ne seraient toujours pas convaincus par le trailer (serait-ce possible ?), voici la conclusion du premier test du jeu déjà disponible (8,5/10), celle du site Try Hard : « Tout au long de votre séjour dans The Last Case of Benedict Fox, les joueurs seront confus, intrigués, frustrés et récompensés pour les efforts qu’ils ont déployés. Bien que le système de combat ne soit pas le meilleur de l’ensemble, les aspects d’exploration et de résolution de mystères seront sera probablement suffisants pour que les joueurs en redemandent plus. Il sera vraiment excitant de voir les théories et la communauté qui se construiront autour de ce qui a tout pour devenir un classique culte. »