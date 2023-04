Résultats : le Game Pass dépasse le milliard de CA sur le trimestre ; les ventes de Xbox Series en forte baisse

Sale journée pour Microsoft, qui vient peut-être de perdre la bataille du rachat d’Activision Blizzard et qui annonce des résultats assez mitigés pour sa branche Xbox. Le chiffre d’affaires de la division jeu vidéo est en baisse de 4% sur le Q1 2023, une diminution assez faible (il s’agit tout de même du second plus gros Q1 pour Xbox) grâce à la croissance du Game Pass, principalement sur PC. Le Game Pass a en effet passé la barre du milliard de dollars sur le trimestre, alors même que le chiffre d’affaires des ventes de Xbox Series a reculé de 30% à 500 millions de dollars, soit le pire score des Xbox Series sur un Q1 depuis le lancement des deux consoles noires et blanches.

Microsoft met les mauvaises ventes des Xbox Series sur le compte de difficultés d’approvisionnement, ce qui n’est pas totalement impossible : les Xbox Series ne sont pas toujours faciles à trouver, à contrario des Xbox Series S. Les Series X étant les modèles les plus chers, ces dernières peuvent peser lourdement sur les résultats même si la baisse des ventes de Xbox Series est limitée au final (les analystes tablent sur -10% de ventes en volume sur le Q1). Autre (et rare) motif de satisfaction, le nombre de joueurs actifs dans l’écosystème Xbox, qui aurait atteint un nouveau record sur le trimestre. En somme, la division gaming de Microsoft parvient à limiter la casse : sur les trois premiers trimestres fiscaux, le chiffre d’affaires est de 11,97 milliards de dollars, contre 12,77 milliards sur la même période de l’an dernier. Pas si mal donc…

Enfin Nadella a profité de la publication des résultats pour annoncer le développement de « la plus puissante plateforme d’intelligence artificielle pour les développeurs de jeux ».