The Sandman (Netflix) : casting lancé pour la saison 2 et une nouvelle série dans le lore de Sandman

Face au succès de The Sandman, Netflix n’a pas (trop) tardé à lancer la production d’une seconde saison. Le producteur de la série vient tout juste d’annoncer que le scénario était bouclé et qua le casting avait démarré, ce qui signifie qu’il y a aura des « nouvelles têtes » (notamment pour les personnages de Délire et de Destin, qui apparaitront durant la saison 2). Le tournage débuterait durant le mois de juin.

Pour rappel, The Sandman raconte l’histoire de Morpheus, le Seigneur des rêves. Ce dernier est capturé par un homme qui tente de ramener son fils d’entre les morts. Morpheus va rester prisonnier durant un siècle, et quand il parvient enfin à se libérer, c’est pour se rendre compte que son royaume n’est plus que ruines. Cette fois, Sandman sera opposé à Lucifer en personne. Au vu de la période de tournage, il semble assez improbable que la saison 2 soit diffusée dès cette année 2023.

Sandman Universe, I think it's safe to say now. — Neil Gaiman (@neilhimself) April 20, 2023

Neil Gaiman, l’auteur du comics The Sandman et de la série éponyme, a aussi confirmé qu’un autre de ses comics, Dead Boy Detectives, serait sans doute adapté en série. Le comics raconte l’histoire de’Edwin Paine et Charles Rowland, deux adolescents fantômes qui enquêtent sur des crimes « paranormaux ». Surtout, Dead Boy Detectives se situe dans le même lore que The Sandman !