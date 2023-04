La batterie oxygène-ion sans terres rares, le futur de la tech ?

Des chercheurs autrichiens sont parvenus à mettre au point une nouvelle technologie de batterie capable de fonctionner sans terres rares. Si les terres rares ne sont pas si rares que cela, il n’en reste pas moins que les modalités de leur extraction posent largement question (notamment concernant les conditions de travail souvent atroces des ouvriers extracteurs). La découverte d’une technologie de batterie excluant les terres rares (lithium, cobalt ou nickel) est donc forcément une innovation majeure dans ce contexte.

Les chercheurs de l’Institut des technologies chimiques et analytiques de l’Université technique de Vienne (Autriche) ont donc présenté dans la revue Advanced Energy Materiels une batterie oxygène-ion sans terres rares. Fabriquée en céramique, cette batterie 2.0 fonctionne de façon assez proche d’une batterie lithium-ion classique : la tension électrique fait se déplacer rapidement les ions d’oxygène d’un matériau céramique à l’autre, ce qui génère du courant électrique.

Outre l’absence de terres rares dans sa conception, la batterie ion-oxygène s’avère aussi plus durable car rechargeable (l’oxygène extérieur peut être récupéré pour réalimenter la batterie) et plus sécurisée (pas de risques d’explosion ou d’incendie par surchauffe des composants). Et pour faire bonne mesure, le coût de fabrication serait nettement moindre que celui d’une batterie lithium-ion. La batterie oxygène-ion n’est qu’un des multiples projets de batterie sans terres rares sur lesquels travaillent les équipes de chercheurs : batteries à base de lignine voire d’algues, toutes les idées sont sur la table…