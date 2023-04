Epic Games rachète Aquiris, le studio derrière Horizon Chase

Nouvelle acquisition pour Epic Games, avec le créateur de Fortnite qui annonce le rachat d’Aquiris. Le studio brésilien a notamment développé les jeux Horizon Chase 2, Wonderbox et Looney Tunes Monde en Pagaille.

Epic Games révèle avoir investi pour la première fois dans Aquiris au début de 2022. Aujourd’hui, le groupe rachète complètement le studio. Le montant de l’acquisition n’est pas dévoilé publiquement. L’équipe d’Aquiris constituera la base d’Epic Games Brésil, le premier studio d’Epic en Amérique latine.

Basée à Porto Alegre, l’équipe de développeurs d’Aquiris rejoindra Epic Games pour créer du « contenu révolutionnaire et des expériences sociales dans Fortnite », fait savoir le communiqué.

« Rejoindre Epic Games s’appuie sur nos succès dans la création de jeux mémorables, notamment Wonderbox, Horizon Chase 2 et Looney Tunes Monde en Pagaille, que nous continuerons d’exploiter. Nous sommes ravis de tirer parti de notre expérience de l’utilisation de l’Unreal Engine dans le développement de jeux pour contribuer à l’avenir de Fortnite », a déclaré Mauricio Longoni, patron d’Aquiris et désormais directeur de studio d’Epic Games Brésil. « Aquiris a été à l’avant-garde du développement de jeux au Brésil et en Amérique latine, et son intégration à Epic Games mettra en lumière les développeurs de notre région pour l’ensemble de l’industrie ».

Epic Games a racheté un certain nombre de sociétés de développement de jeux au cours des dernières années. Certaines d’entre elles sont des entreprises qui créent des outils pour aider à créer des jeux, comme RAD Game Tools et SuperAwesome. Le groupe a également acquis des studios de développement de jeux, comme Mediatonic, le créateur de Fall Guys, et Psyonix, le studio à l’origine de Rocket League.