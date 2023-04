Spotify met fin à Heardle, un jeu musical racheté l’an dernier

Spotify a décidé de mettre un terme à Heardle, un jeu musical que le service de streaming a racheté en 2022. Le but est de deviner quel est le titre d’une musique et son artiste. L’idée est (plus ou moins) similaire à Wordle, sauf qu’il est ici questions de musiques et non de mots.

Au moment de son acquisition en juillet 2022, Spotify a déclaré que Heardle resterait gratuit pour tout le monde. Aujourd’hui, la société annonce qu’elle mettra fin au jeu le 5 mai, afin de se concentrer sur ses autres objectifs en matière de découverte musicale.

« Merci d’avoir joué à Heardle, mais nous devons malheureusement dire au revoir. À partir du 5 mai, Heardle ne sera plus disponible », indique la page du jeu. Spotify ajoute que les utilisateurs doivent se rendre sur leur tableau de bord pour faire une capture d’écran et sauvegarder leurs statistiques. Ces statistiques ne seront plus accessibles après le 4 mai.

« Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de dire adieu à Heardle, car nous concentrons nos efforts sur d’autres fonctions de découverte musicale », a déclaré Grey Munford, porte-parole de Spotify, à The Verge.

Il n’y a pas une équipe spécifique pour s’occuper du jeu. Il n’y aura donc pas de licenciement chez Spotify suite à ce retrait du jeu.