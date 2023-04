Super Mario Bros le film devient le plus gros succès au box-office pour une adaptation de jeu vidéo

Super Mario Bros continue d’attirer beaucoup au monde au cinéma, au point que le film a dépassé le cap des 500 millions de dollars au box-office. Il devient le plus gros succès au box-office pour une adaptation de jeu vidéo, et ce en moins de 10 jours.

Dans le détail, Super Mario Bros le film a généré 508,7 millions de dollars au box-office, dont 260,3 millions en Amérique du Nord et 248,4 millions à l’international. Voici le top 10 des films à succès basés sur des jeux vidéo :

Super Mario Bros le film : 508,7 millions de dollars

Warcraft : 439,05 millions de dollars

Pokémon : Détective Pikachu : 433,23 millions de dollars

Rampage : Hors de contrôle : 428,03 millions de dollars

Sonic 2, le film : 405,42 millions de dollars

Uncharted : 401,75 millions de dollars

Angry Birds, le film : 352,33 millions de dollars

Prince of Persia : Les Sables du Temps : 336,37 millions de dollars

Sonic, le film : 320,95 millions de dollars

Resident Evil : Chapitre final : 312,26 millions de dollars

D’autre part, le film d’Illumination et Nintendo est (pour l’instant) le plus gros succès en 2023, battant ainsi Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et ses 474,19 millions de dollars qui était jusque-là premier.

Qu’en est-il de la France ? Super Mario Bros le film a attiré 1 866 914 spectateurs depuis sa sorti le 5 avril. Et comme on peut s’en douter, cela ne va pas s’arrêter là. Il est fort probable que le film dépassera le cap du milliard de dollars au box-office mondial.