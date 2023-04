Au tour de l’Espagne d’enquêter sur ChatGPT

Après l’Allemagne, le Canada et la France, c’est l’Espagne qui décide d’ouvrir une enquête visant ChatGPT. À l’instar des autres pays, l’enquête portera sur les données et plus exactement le respect de la loi européenne.

L’Agence espagnole de protection des données (AEPD) a indiqué dans un communiqué avoir ouvert de sa propre initiative une enquête sur OpenAI, la société américaine qui gère le chatbot ChatGPT, pour un possible manquement à la réglementation encadrant la protection des données. Fin mars, l’Italie a bloqué ChatGPT pour des craintes liées à l’utilisation des données.

Dans son communiqué, l’AEPD se dit favorable aux technologies innovantes comme l’intelligence artificielle mais affirme que leur développement doit toujours être compatible avec les droits et libertés des personnes.

ChatGPT est apparu en novembre et a rapidement été pris d’assaut par des utilisateurs impressionnés par sa capacité à répondre clairement à des questions difficiles, à écrire des sonnets ou du code informatique. Financé en grande partie par Microsoft, qui l’a ajouté à plusieurs de ses services (Bing, Skype, Edge), il est parfois présenté comme un potentiel concurrent au moteur de recherche Google.

Cette semaine, la CNIL, l’autorité française de protection des données personnelles, a elle aussi décidé d’ouvrir une procédure de contrôle. Cela fait suite à cinq plaintes déposées, dont une part un député. Plus d’informations sont à retrouver sur cet article.