Indiana Jones et le Cadran de la Destinée dévoile sa nouvelle bande-annonce

Lucasfilm propose une nouvelle bande-annonce pour le film Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, le cinquième film avec le célèbre personnage incarné par Harrison Ford.

Dans Indiana Jones et le Cadran de la Destinée, Harrison Ford reprend le rôle du héros archéologue légendaire, aux côtés de Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, John Rhys-Davies, Toby Jones, Boyd Holbrook, Ethann Isidore et Mads Mikkelson. Réalisé par James Mangold, le film est produit par Kathleen Kennedy, Frank Marshall et Simon Emanuel, avec Steven Spielberg et George Lucas en tant que producteurs exécutifs. John Williams, qui a composé la musique de chaque aventure d’Indy depuis Les Aventuriers de l’arche perdue en 1981, est de retour pour la bande-originale.

La bande-annonce a été présentée aujourd’hui à l’occasion de la Star Wars Celebration. Quel rapport avec Star Wars ? Certes, Harrison Ford a joué le rôle de Han Solo dans les films Star Wars, mais ce n’est pas le lien ici. C’est juste que les films Star Wars sont gérés par Lucasfilm et que les films Indiana Jones le sont aussi. L’événement qui se tient à Londres a été donc l’occasion de montrer un peu plus d’images. D’ailleurs, les personnes présentes sur place ont pu voir six minutes du film. Celles-ci ne sont pas disponibles officiellement sur Internet.

Indiana Jones et le Cadran de la Destinée sortira au cinéma le 28 juin prochain.