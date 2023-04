John Wick : un spin-off en préparation, avec Ama de Armas dans le rôle principal

Le site Deadline nous annonce que la franchise John Wick, dont le 4ème opus est en train de casser le box-office – 73 millions de dollars aux US sur le week-end de lancement – aura droit à son spin-off. Pas de Keanu-Wick ici, mais une jeune femme du nom de Ballerina éduquée comme un assassin qui se met en chasse des meurtriers de sa famille. Dans la famille Wick, la vengeance est décidément un plat qui se mange chaud bouillant… Le film prévu pour 2024 sera bien entendu une nouvelle production Lionsgate, et la jeune femme assassin sera interprétée par Ama de Armas, qui semble particulièrement apprécier les films d’action (elle est à l’affiche du dernier James Bond: Mourir Peut Attendre).

Keanu Reeves fera tout de même une apparition histoire de passer le relais à Ballerina, et l’on retrouvera aussi au casting Ian McShane, Norman Reedus , Gabriel Byrne, Anne Parillaud, Abraham Popoola ou bien encore Anjelica Huston. Chad Stahelski prendra en charge la réalisation de ce spin-off et Shay Hatten (Army of the Dead) s’attellera au scénario. Ballerina devrait arriver en salles en 2024.