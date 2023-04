Phil Harrison, patron de Stadia, a quitté Google

Stadia n’a pas rencontré le succès attendu, ce qui a poussé Google à fermer son service de cloud gaming. Celui-ci était dirigé par Phil Harrison et il se trouve qu’il a discrètement quitté l’entreprise.

Selon Business Insider, le départ de Phil Harrison de Google a eu lieu en début d’année, plus ou moins au moment où Stadia a définitivement ses portes. La fermeture a eu lieu le 18 janvier.

Phil Harrison a été embauché en tant que vice-président chez Google en 2018 et a été chargé de Stadia pendant la courte durée de vie de la plateforme. Il était présent lors de l’annonce de Stadia par Google à l’occasion de la Game Developers Conference 2019.

Au cours de la première année d’existence de Stadia, le dirigeant s’est fait entendre à propos du service de cloud gaming, en faisant des annonces et en animant les deux vidéos d’annonce « Connect » de Stadia (dont le format était similaire à celui du Nintendo Direct). Mais au fur et à mesure que les difficultés de Stadia devenaient plus évidentes, Phil Harrison est devenu très discret, apparaissant rarement aux yeux du public ou s’adressant à la communauté Stadia de quelque manière que ce soit.

Il n’est pour le moment pas précisé quel sera le prochain employeur de Phil Harrison. Pour sa part, un porte-parole de Google a refusé de faire un commentaire sur le départ de son ex-employé.