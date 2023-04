Amazon Games se sépare d’une centaine d’employés

Après l’annonce du licenciement massif de plusieurs milliers d’employés, Amazon se sépare d’une centaine d’employés de sa division Amazon Games. Ces départs concernent Prime Gaming, Game Growth ainsi que le studio de création de jeu basé à San Diego. Christopher Hartmann, vice-président de la division JV d’Amazon, s’est chargé d’annoncer la mauvaise nouvelle aux employés tout en traçant les contours d’une restructuration d’Amazon Games : « L’équipe New World d’Irvine va croître. Nous leur allouerons plus de ressources afin de soutenir leur développement durablement. Notre studio de Montréal continuera de grandir, et leur projet confidentiel progresse à grands pas. Enfin, le studio de San Diego va se consacrer à la pré-production de leur nouveau jeu confidentiel, étant donné que ce projet n’est pas encore prêt à mobiliser une équipe de production complète. »

Amazon délaissera aussi un peu plus Prime Gaming (qui est loin de remporter le succès escompté), l’objectif prioritaire étant de réussir à faire un « gros coup » dans le secteur du gaming suite au demi-échec de New World. Les prochains Blue Protocol de Bandai Namco (édité donc par Amazon), Tom Raider de Crystal Dynamics ainsi que le MMO Throne and Liberty de NCSoft auront-ils les épaules suffisantes pour créer cet électro-choc ?