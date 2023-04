L’IA Consensus est capable de résumer des publications scientifiques pointues

La recherche scientifique est bien l’un des champs où l’IA pourra sans doute s’illustrer sans remuer les fantasmes et les peurs profondes de l’être humain face à la machine (craintes souvent issues d’un culture S.F surfant sur les thématiques catastrophistes). L’IA Consensus de la startup éponyme va bien au delà des traditionnels moteurs de recherche dédiés aux publications scientifiques (de type Google Scholar). Cette dernière est en effet capable de faire une synthèse (de l’abstract à un texte plus poussé) de publications scientifiques pointues !

Sachant que ces publications sont soumises à un comité de lecture idoine (et souvent intransigeant), l’exploit est de taille. Non seulement Consensus produit un résumé des « publis », mais il met aussi en avant dans ses références les publications les plus citées, un grand nombre de citations étant un gage de sérieux. Les premiers retours sur l’IA indiquent que Consensus est surtout efficace… avec les publications qui font justement consensus dans la communauté scientifique. L’IA sait ainsi parfaitement synthétiser l’état de l’art scientifique concernant la réalité du réchauffement climatique causé par l’activité humaine. En revanche, dès lors que le papier scientifique porte sur un élément qui fait encore débat, Consensus peine encore à effectuer une synthèse qui tienne vraiment compte de cette multiplicité de points de vue. Mais après tout, le logiciel n’est encore qu’au stade de la bêta…