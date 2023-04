Barbie : la joli blonde semble en avoir sous le ciboulot (trailer 2)

C’est désormais une certitude : Mattel a véritablement cassé le moule de l’opération marketing traditionnelle en acceptant que son personnage fétiche de Barbie, incarnation de la belle blonde américaine obnubilée par sa manucure, se transforme en un personnage caustique et malin… du moins le temps d’un film. Le second trailer de Barbie confirme en tout cas l’orientation « comédie déjantée », et la réalisatrice Greta Gerwig (Lady Bird) semble avoir pris un malin plaisir à jouer avec les codes de la franchise, notamment dans cette séquence où les Barbie se saluent entre elles en s’appellant toutes « Barbie », idem pour les Ken d’ailleurs. On comprend aussi que le scénario jouera la carte subtile d’une rencontre improbable entre le duo Barbie-Ken et le monde réel, comme une sorte sorte d’allégorie de la relation entre la petite fille et sa poupée Barbie fraichement déballée.

Ryan Gosling (le Ken blond) et Margot Robbie (la Barbie blonde) semblent en tout cas s’amuser comme des fous dans cette comédie caustique au ton acidulé, qui n’hésite pas à se moquer avec gourmandise de l’une des franchises les plus célèbres du monde. Barbie sera visible dans les salles de ciné en France à partir du 19 juillet prochain, et nous l’attendons avec impatience.