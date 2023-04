Disney annonce une version live-action de Vaiana/Moana (avec Dwayne Johnson ?)

Malgré les critiques acerbes sur presque chacune des adaptations live-action de ses plus grands classiques, Disney semble bien décidé à enfoncer le clou, comme si la firme aux grandes oreilles était persuadée qu’à force de répéter la même formule médiocre, les spectateurs finiront par y adhérer. Cette fois, 7 ans seulement séparent l’adaptation live-action de son modèle animé : Disney vient en effet d’annoncer l’adaptation filmée de Moana, plus connue sous nos latitudes sous le nom de Vaiana : La Légende du bout du monde. L’annonce est faite par l’imposant Dwayne Johnson, ce qui est plutôt logique sachant que l’acteur produit le film via sa société Seven Bucks Productions, en collaboration avec Beau Flynn (via la boite de prod Flynn Picture).

« Je suis profondément touché et submergé de gratitude d’apporter la belle histoire de Moana en live sur grand écran » déclare Dwayne Johnson avec enthousiasme. « Cette histoire est ma culture et cette histoire est emblématique de la grâce et de la force guerrière de notre peuple. » On notera en outre qu’Auli’i Cravalho (doubleuse du personnage de Moana/Vaiana), et Jared Bush, le scénariste du film d’animation de 2016, sont les producteurs exécutifs du film. Rien n’a filtré en revanche concernant le casting, mais il est très probable que Dwayne Johnson (qui fait la voix de Maui dans le film d’animation), ainsi qu’Auli’i Cravalho récupèreront les deux rôles principaux.