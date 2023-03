Cyberattaque à Lille : la mairie dévoile la quantité de données volées

Les hackers qui ont revendiqué la cyberattaque ayant visé début mars la mairie de Lille ont volé moins de 2% du total des données de la Ville, dont une partie a été publiée sur le dark web, a indiqué la mairie.

« Le volume des données volées revendiqué par les hackeurs et confirmé par les experts qui travaillent aux côtés de la Ville depuis le 1er mars représente moins de 2% du total des données de la Ville », précise la mairie dans un communiqué. « Une partie de ces données copiées ont été publiées sur le darkweb », et elles « peuvent avoir un caractère personnel », ajoute la mairie, renouvelant ses appels à la vigilance des usagers et agents municipaux.

Mais elle dénonce l’alarmisme d’un expert privé mobilisé sur le dossier. « Nous rassurons cet expert, non, les pirates de la Ville n’ont pas tout volé ». La ville souligne travailler avec la police judiciaire, les experts recommandés par l’État et ceux de la mairie « à assurer le service public dans les meilleures conditions et à remettre en fonction l’ensemble de son système informatique ».

La mairie avait annoncé lundi que le groupe de hackers Royal avait revendiqué cette cyberattaque, précisant à l’AFP avoir appris l’information via le site Zataz.

Trois lots de fichiers ont été diffusés sur le dark web, avec un poids total de 350 Go. Le groupe Royal, apparu en septembre 2022, fait partie de nombreux groupes dédiés au ransomware, la prise d’otage informatique à partir d’un logiciel malveillant.