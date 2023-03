La ville de Lille est visée par une cyberattaque : plusieurs services perturbés

Des hackers ont décidé de s’attaquer à la ville de Lille. Une cyberattaque a eu un impact sur plusieurs services municipaux, au point de les perturber.

« La Ville de Lille subit actuellement une intrusion dans son système d’information qui a des impacts sur le fonctionnement des services municipaux. Des mesures de mise en sécurité et de protection des données ont été prises », a d’abord annoncé la ville de Lille. Cette communication date de ce matin.

🔴 La Ville de Lille subit actuellement une intrusion dans son système d’information qui a des impacts sur le fonctionnement des services municipaux. Des mesures de mise en sécurité et de protection des données ont été prises. Plus d’informations 👉 https://t.co/HH7nmIsUOM pic.twitter.com/E6wW80bVKW — Ville de Lille (@lillefrance) March 1, 2023

Ce soir, un rendez-vous a eu lieu pour expliquer où on en est. À cette heure, le diagnostic technique est toujours en cours pour déterminer l’origine et la gravité de l’intrusion, ont fait savoir les élus. L’ensemble des services publics est maintenu, à l’Hôtel de Ville, dans les mairies de quartiers et l’ensemble des équipements avec toutefois un fonctionnement adapté.

Dans le même temps, les élus annoncent qu’aucune difficulté n’a été constatée sur les données stockées sur le système. Les lignes téléphoniques seront rétablies demain dans la journée.

Il n’y a pour le moment pas plus d’information sur les responsables derrière la cyberattaque ou s’il y a eu une demande de rançon (ransomware).