Reddit améliore ses règles de transparence et sa modération

Reddit vient de lancer un « centre de la transparence » afin de fournir aux utilisateurs un certain nombre d’informations concernant la sûreté, la sécurité et les règles du réseau social. Ce hub d’information a aussi pour objectif de faciliter l’accès des utilisateurs et des autres parties intéressées, telles que les décideurs politiques et les médias, aux informations sur la modération du contenu, les demandes légales ainsi que la sécurité générale de la plateforme. Le centre comprend notamment des sections sur les conditions d’usage et les règles de Reddit, les directives pour l’application de la loi, les mises à jour de sécurité de la plate-forme, le programme de primes pour la recherche de failles (bug bounty), ainsi que tous les rapports de transparence antérieurs. Reddit prévoit d’ailleurs de publier des rapports de transparence tous les deux ans au lieu d’une seule fois par an, les rapports semestriels couvrant à la fois les demandes légales ainsi que les données de modération de contenu.

Reddit a supprimé l’an dernier beaucoup plus de contenu offensant qu’en 2021, y compris donc les contenus relatifs à la maltraitance infantile et au « revenge porn ». Le site a ainsi augmenté de 874 % les suppressions de contenus pédopornographiques, principalement grâce à l’embauche de personnel de modération supplémentaire et à des investissements lourds dans des outils de détection proactifs. Reddit a également supprimé beaucoup plus de comptes d’utilisateurs en violation des règles sur le revenge porn (+244% de suppressions) et interdit 473% de subreddits supplémentaires. 187 258 images intimes « non consensuelles » ont été supprimées en 2022, contre 88 000 environ en 2021 l’année précédente. Reddit a aussi récemment rejoint StopNCII.org, une organisation qui se fixe pour objectif de mettre un terme au revenge porn.