REDMAGIC dévoile un moniteur gaming aux spécifications impressionnantes

REDMAGIC, fabricant bien connu pour ses smartphones orientés gaming, vient de dévoiler son premier moniteur 4K là encore conçu pour le gaming, et c’est une véritable bombe au plan technologique. Le REDMAGIC 4K Gaming Monitor est un moniteur IPS à la définition UHD ( 3 840 x 2 160 pixels) et au taux de rafraichissement de 160 Hz (maxi) qui affiche une diagonale de 27 pouces au format 16:9. 2000 mini-LED permettent de couvrir jusqu’à 1 152 zones d’éclairage, ce qui devrait assurer une luminosité parfaitement homogène sur toute la surface de la dalle. Le taux de contraste est de 1 000 000:1, le temps de réponse d’à peine 1 ms (avec overdrive) et la luminosité maximale peut grimper jusqu’à 1300 nits, de quoi complaire largement à la certification HDR 100.

Vous en voulez encore ? L’écran gaming de REDMAGIC affiche jusqu’à 1,07 milliard de couleurs et couvre 99 % de l’ espace colorimétrique DCI-P3 et Adobe RGB. Et pour ne rien gâcher la dalle offre un angle de vision de 178° et ne souffrira pas trop de la luminosité ambiante puisqu’elle est traitée anti-reflets. Au niveau de la connectique, c’est carton plein, avec deux HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, un USB-C, une prise jack 3,5 mm ainsi que deux ports USB-A et un port USB-B. N’en jetez plus ! Et bien entendu, comme il s’agit d’un moniteur gaming avant tout, ce dernier prend en charge l’AMD FreeSync et le NVIDIA GSync. Suprême raffinement, ce moniteur peut pivoter et donc être utilisé en mode portrait ou paysage !

Il ne manque donc rien, même pas l’éclairage RGB à l’arrière, dont on aurait pu largement se passer du reste. Après un lancement en Chine, le REDMAGIC 4K Gaming Monitor sera à la vente dès le 3 avril prochain aux Etats-Unis et au Canada, au prix de 869 dollars. Le moniteur gaming devrait aussi être dispo en Europe au tarif de 869 euros