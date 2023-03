EnR : et maintenant, les panneaux solaires… sur les voies ferrées !

En ces temps de crise climatique, l’énergie du soleil est une ressources très recherchée. Et comme il vaut mieux toucher le moins possible aux paysages naturels (parfois défigurés par les champs de panneaux photovoltaïques) une société suisse du nom de Sun-Ways a eu l’idée à priori étrange d’installer des panneaux solaires… sur les voies ferrées ! Sun-Ways a même obtenu l’autorisation de l’Office fédéral des transports suisses pour mener à bien cette expérimentation.

La startup suisse a aussi déposé un brevet concernant le système d’accroche rapide des panneaux entre les rails. La pose des panneaux est réalisée par un train spécifiquement conçu à cet effet, qui « déroule » en quelque sorte les panneaux sur les rails au fur et à mesure de son avancée. Grâce à ce procédé, une heure suffit pour poser l’équivalent d’une centrale solaire de 1000 m2 ! A terme, le réseau ferroviaire suisse pourrait ainsi produire 1 TWh d’énergie solaire par an.

Les premiers tronçons de rails équipés de ces panneaux seront installés au mois de mai 2023 tout près de la gare de Buttes, mais Sun-Ways vise déjà beaucoup plus haut avec un projet d’équipement à grande échelle en suisse et des centaines de kilomètres de voies équipées à l’horizon 2025. D’ici 2030, ces mêmes dispositifs seront installés dans plusieurs pays européens. On notera ici que l’idée même de panneaux solaires sur la voie ferrée n’est pas nouvelle en soi (Greenrail en Italie ou Bankset Energy au Royaume-Uni ont déjà travaillé sur ce concept), mais que le système de pose et de retrait des panneaux rendait alors impossible une installation à grande échelle.