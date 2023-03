Elementaire : le prochain Pixar s’annonce comme un véritable festin pour les yeux (trailer VF)

Après un long teaser, le VRAI trailer, et on ne regrette pas d’avoir eu à patienter plusieurs mois pour avoir des images fraiches du prochain Pixar. Réalisé par Peter Sohn, Elementaire ne semble pas être thématiquement parlant le long métrage d’animation le plus inventif du studio, mais sa première bande-annonce nous promet une expérience visuelle absolument fascinante. Elementaire raconte l’histoire d’Ember (le feu) et de Wade (l’eau), deux habitants d’une mégapole tentaculaire remplie d’autres êtres élémentaires. Ember vit avec ses camarades pompiers (forcément), tandis que Wade s’associe principalement avec les habitants de l’eau (forcément aussi). Les deux élémentaires se rencontrent de manière inattendue et commencent à tomber amoureux l’un de l’autre, mais leur relation compliquée (forcément encore) génère évidemment son lot de situations cocasses.



Au delà de ce scénario très « Pixar » dans le style, Elemental affiche des visuels absolument splendides, avec même certains effets encore jamais vu. Le studio joue avec brio des effets de matière et de particules de chaque élémentaire. Si tout le film est aussi visuellement époustouflant que ces 2 minutes et 20 secondes de trailer, alors ce Pixar vaudra vraiment le coup d’être vu. Elemental sortira en salles le 16 juin prochain.