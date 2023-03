Elon Musk annonce des changements à venir au niveau de Twitter, aussi bien au niveau de la page « Pour vous » qu’au niveau des sondages. Dans les deux cas, il est question de Twitter Blue.

À partir du 15 avril, la page « Pour vous » de chaque utilisateur recommandera uniquement des comptes vérifiés, c’est-à-dire qu’ils ont le badge bleu et sont donc abonnés à Twitter Blue. « C’est le seul moyen réaliste de faire face à la prise de contrôle par des groupes de bot avancés s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Sinon, c’est une bataille perdue d’avance », assure Elon Musk.

Pour une raison similaire, Elon Musk annonce que seules les personnes abonnées à Twitter Blue pourront répondre aux sondages postés par les utilisateurs sur le réseau social.

Starting April 15th, only verified accounts will be eligible to be in For You recommendations.

The is the only realistic way to address advanced AI bot swarms taking over. It is otherwise a hopeless losing battle.

Voting in polls will require verification for same reason.

— Elon Musk (@elonmusk) March 27, 2023