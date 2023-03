La France approuve la surveillance de masse via IA pour les prochains JO de Paris

La France vient d’approuver le déploiement d’une surveillance « biométrique » (secondée par IA) pour surveiller les espaces publics et détecter les comportements suspects lors des Jeux olympiques de Paris en 2024, et ce malgré les objections (et la lettre ouverte) d’une quarantaine de députés et les inquiétudes formulées quant à l’impact de ces technologies sur les droits fondamentaux. L’utilisation de la surveillance biométrique durant les jeux a notamment été critiquée pour aller bien au-delà des recommandations de l’UE basées sur le nouveau cadre réglementaire de l’IA en cours de préparation.

Cette nouvelle règlementation comprend notamment une interdiction d’utiliser des systèmes d’identification biométrique à distance et « en temps réel » dans les espaces accessibles au public. Des exceptions sont toutefois autorisées pour la recherche de victimes potentielles d’actes criminels, la prévention d’une menace spécifique et imminente pour la vie ou la sécurité physique, pour prévenir un attentat terroriste, ou bien encore l’identification de l’auteur/suspect d’une infraction pénale grave.

De facto, le choix français de recourir aux technologies biométriques – que le gouvernement refuse d’appeler par leur nom alors qu’il s’agit bien d’une reconnaissance via l’IA de mouvements corporels humains – lors d’un évènement aussi populaire que les JO va générer une surveillance de masse sans aucun précédent en Europe, sans compter le risque que ces installations puissent par la suite servir à une gestion encore plus « affutée » de certaines situations de crise comme celle que nous vivons actuellement. Dans ce contexte, il est fort probable que la CNIL s’empare du dossier.