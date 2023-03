37 ans après, les données de Voyager 2 livrent encore des secrets… sur deux lunes d’Uranus

Les chercheurs n’étaient pas loin du cold case : des données collectées par la sonde Voyager 2 il y a 37 ans viennent de livrer de nouveaux secrets sur deux des lunes d’Uranus. Selon ces nouvelles recherches, les lunes Ariel et Miranda pourraient posséder un immense océan situé sous leur surface ! Les données de Voyager 2 ont été analysées avec un Low-Energy Charged Particle (LECP), et les résultats, présentés le 16 mars dernier à la 54e conférence annuelle sur les sciences lunaires et planétaires, sont proprement saisissants.

Uranus entouré de 5 de ses plus grosses lunes, dont Ariel et Miranda

Si l’on en croit en effet l’équipe de chercheurs menée par l’astrophysicien Ian Cohen, deux des 27 lunes d’Uranus libèrent des particules de plasma, des particules surtout présentes près de l’équateur magnétique d’Uranus. Cette libération de particules de plasma pourrait s’expliquer (toujours selon les chercheurs)… par la présence d’un océan liquide sous la surface des deux lunes !

Même si ces premières conclusions sont encourageantes – partout où il y a du liquide, il y a peut-être des chances de trouver de la vie – les résultats de cette étude devront être confirmés par de nouvelles données et de nouvelles analyses. Voilà en tout cas qui redonne du poids au projet, aujourd’hui hypothétique, d’envoi d’une sonde autour d’Uranus.