Il était temps : France Télévisions prépare l’arrivée de la 4K sur ses chaines

Mieux vaut tard que jamais : un certain @ultrakfr a déniché des appels d’offres de France Télévisions qui indiquent clairement que l’affichage 4K UHD (Ultra HD) est en préparation pour les chaines France 2 et France 3. La diffusion hertzienne des programmes est jusqu’ici assurée en HD (720p), mais l’emploi du codec HEVC et de la technologie DVB-T2 permettront d’acheminer de la vraie 4K sans devoir toucher massivement aux infrastructures. LES contraintes techniques consistent à livrer de l’affichage en 2 160p et 50 image/seconde, en 10 bits (couleurs), sans oublier la prise en charge du HDR10. Les appels d’offres diffusés dévoilent aussi l’empressement du groupe France Télévisions, ce dernier fixant la date butoir de dépôt des dossiers au 11 avril prochain.

Ça se prépare 👀 France Télévision

UHD / 4K

TNT pic.twitter.com/jPcRVXpp2x — Ultra-K.fr (@ultrakfr) March 21, 2023

A noter que les flux 4K pour les chaines de France 2 et France 3 seront aussi acheminés jusqu’aux territoires d’Outre-Mer, mais avec un signal à 12 Mb/s contre 16 Mb/s pour la métropole. En outre Canal + pourra aussi profiter du nouveau Codec. Les heureux élus ne devront pas tarder à se mettre au travail puisque la mise en service de la 4K devra être effective dès la fin de l’année en cours !