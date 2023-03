Tencent : le chiffre d’affaires a culminé à 23 milliards d’euros pour l’année 2022

Si l’on ne regarde que les données brutes, Tencent reste bien l’éditeur économiquement le plus puissant du secteur du JV. Le géant chinois vient de publier ses résultats cumulés pour l’année écoulée, et les chiffres donnent le tournis : les revenus de Tencent en 2022 avoisinent les 23 milliards d’euros, ce qui place l’éditeur asiatique loin au dessus d’Activision Blizzard, d’Electronic Arts, de Rockstar, mais aussi des fabricants de consoles que sont PlayStation, Xbox ou Nintendo.

Pris dans le détail, les résultats de la branche JV sont un peu moins glorieux dès lors que l’on s’éloigne du marché chinois, où Tencent a réalisé l’an dernier 16,6 milliards d’euros (-4%). Reste donc un peu plus de 6 milliards d’euros pour le « reste du monde », sachant que la croissance reste encore trop faible à l’international (+3%) pour voir Tencent jouer les premiers rôles en dehors de ses Terres.

L’éditeur adosse toujours ses énormes revenus sur les jeux mobiles free-to-play Honor of Kings et Dungeon & Fighter (ce dernier étant développé par Nexon mais édité par Tencent). Tencent peut aussi s’appuyer sur les machines à cash que sont League of Legends, Valorant, PUBG Mobile et Call of Duty Mobile sans oublier le petit dernier Goddess of Victory : Nikke, toujours un jeu mobile, et toujours un énorme succès.

On notera enfin que le groupe Tencent dans sa totalité (pas seulement le JV donc) affiche une petite baisse (-1%) par rapport à 2021 ; le CA du groupe grimpe tout de même à 74,7 milliards d’euros, ce qui est monumental et place Tencent plus proche des géants du numérique en termes économiques (Samsung, Apple, Microsoft, Intel, etc.) que des poids lourds du jeu vidéo.