Gears of War : le scénariste de Dune pour l’adaptation live-action produite par Netflix

Voilà qui commence à sentir bon : Netflix vient d’annoncer que le scénariste Jon Spaihts, connu pour son travail sur les films Doctor Strange et Dune, écrira le script du prochain film live-action inspiré du jeu vidéo Gears of War. « Gears of War est l’un des meilleurs jeux d’action de tous les temps, avec des personnages vivants, un monde magnifiquement conçu et un système de combat qui fait comprendre la létalité de la guerre et l’importance de se tenir aux côtés de ses coéquipiers. C’est fait pour le cinéma, et je suis ravi d’avoir la chance d’aider à ce que cela se produise », a déclaré Spaihts dans un communiqué enthousiaste.

Pour rappel, les jeux de la franchise Gears of War se déroulent principalement sur la planète Sera et mettent en scène des escadrons militarisés opposés à des créatures humanoïdes reptiliennes, les Locust. L’adaptation filmée se concentrera sur Delta Squad, une équipe dirigée par le légendaire sergent Marcus Fenix. A noter que le studio The Coalition collabore avec Netflix sur ce projet, ce qui est peut-être un gage de qualité finale (après tout, cela a bien réussi à l’adaptation de The Last of Us sur HBO, avec un Neil Druckman très impliqué dans le scénario). La franchise Gears of War sera aussi adaptée en série d’animation, toujours par Netflix.