EA retire trois jeux Battlefield des plateformes digitales, ainsi que Mirror’s Edge

Ce mardi 21 mars, le géant américain Electronic Arts a annoncé son intention de supprimer Battlefield 1943, Battlefield : Bad Company, Battlefield : Bad Company 2 ainsi que l’excellent Mirror’s Edge de toutes les plateformes digitales le 28 avril prochain, quelques mois avant la fermeture de leurs services en ligne le 8 décembre 2023.

Alors certes, les fonctionnalités hors ligne de Bad Company, Bad Company 2 et Mirror’s Edge fonctionneront toujours après l’arrêt des serveurs (notamment le mode solo bien sûr), mais il est particulièrement décevant que des jeux soient entièrement supprimés des boutiques digitales alors même justement que ces derniers pourraient rester jouables (en partie). Ceci étant, vendre en ligne un jeu dont les fonctions en ligne ne seraient plus assurées relèverait forcément de la gageure…

A partir du 28 avril donc, il ne sera plus possible de trouver ces titres sur les différentes plateformes de ventes en ligne (PlayStation Store, Microsoft Store, Steam, Epic Games Store, etc.). Si ces jeux étaient sur votre « wishlist » (oui, on a le droit d’avoir une wishlist avec des années de retard…) alors il vaudra mieux ne pas trop tarder… Ce début d’année n’est en tout cas pas très glorieux pour les boutiques de jeux en ligne : Nintendo s’apprête à fermer l’eShop de la 3DS et de la Wii U tandis que Microsoft a fait un gros ménage d’hiver en retirant de son marketplace de nombreux jeux Xbox 360.