Le studio Polyarc (Moss 1&2) prépare un jeu multijoueurs en VR (+ visuels)

Ce n’était pas attendu : le studio Polyarc, à qui l’on doit les excellents Moss et Moss : Book II (SteamVR, PSVR 2, Meta Quest 2) annonce le développement d’un nouveau titre en VR. Cette fois, le studio de Seattle délaisse l’aventure solo pour un titre multijoueurs… dont on ne sait pas grand chose hormis quelques visuels splendides.

Tam Armstrong, co-fondateur et CEO de Polyarc, se montre plus qu’enthousiaste sur ce nouveau projet : ‘ »En tant que studio de développement de jeux qui aspire à créer des jeux pour tous, nous voulons trouver des moyens d’atteindre une plus grande partie du public dans la VR, voire créer un espace pour que de nouvelles personnes nous rejoignent. Dans cette optique, un plus grand nombre de joueurs nous donne l’opportunité d’essayer les idées que nous avons pour un gameplay multijoueur qui puisse offrir plus aux joueurs compétitifs ».

On en saura plus de toute façon très bientôt puisqu’un playtest privé du jeu sera organisé du 14 au 16 avril prochain sur la version Meta Quest 2 du titre.