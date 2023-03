Ces dalles captent l’énergie cinétique des piétons… pour générer de l’électricité !

Fabriquer de l’énergie par tous les moyens les moins dépensiers en carbone, c’est désormais le leitmotiv de nombreuses équipes de recherche dans le monde. Pavegen, une startup britannique, a développé et produit depuis des années une dalle piétonne… génératrice d’électricité de façon autonome. Ces dalles de forme triangulaire captent en fait l’énergie cinétique des pas des piétons pour la transformer en électricité !

Dans le détail, les dalles « électriques » de Pavegen sont recouvertes d’un revêtement spécial (et breveté) équipé de capteurs et d’un générateur électromagnétique. Les capteurs permettent de récupérer la force de pression de chaque pas sur la dalle, le générateur se chargeant alors de transformer le tout en un courant électrique qui est ensuite stocké dans des batteries. « Chacune des installations de Pavegen est sur mesure, mais tout commence par un pas. L’énergie cinétique générée à chaque étape permet d’alimenter une multitude d’applications » précise Pavegen sur son site. « Tout, des écrans LED, du multimédia interactif, de la gamification, des murs verts et plus encore. Les possibilités sont infinies ».

Pour l’instant, chaque dalle produit entre 4 et 7 W d’électricité par jour, mais bien entendu, l’important ici est le, cumul de l’énergie potentiellement récupérée sur des dizaines voire des centaines de dalles de ce type. Les dalles de Pavegen équipent déjà des rues piétonnes dans une quarantaine de pays dans le monde.