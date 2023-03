Lance Reddick, acteur star du JV, de la série (Bosch, Sur Ecoute, ) et de la saga John Wick, est mort à 60 ans

Lance Reddick, géant d’1 m 88 et acteur emblématique des séries très qualitatives que sont Oz, Sur Ecoute (The Wire), Fringe, ou bien encore Bosch, que l’on a vu aussi ces dernières années dans la saga John Wick (où il interprète le rôle du concierge Charon), est mort dans son sommeil au matin du vendredi 17 mars à l’âge de 60 ans. Le décès de l’acteur serait dû à des causes naturelles selon l’équipe médicale.

Lance Reddick était aussi connu pour ses doublages voix ou ses rôles de personnages dans plusieurs jeux vidéo extrêmement populaires : ce dernier interprète Sylens dans Horizon Forbidden West (superbe motion capture et modélisation de l’acteur), et on le retrouve aussi dans Payday 2 (Charon), Destiny 1 et 2 (commandant Zavala), ou bien encore Quantum Break (Martin Hatch, Bras droit de Paul Serene).

Was playing Destiny 2 when the news of Lance Reddicks death came out. Bunch of players want to the tower and immediately kneel down near Zavala to pay respects….. pic.twitter.com/Jk7YFEhf4z — Trigger (@TriggerTriggy) March 17, 2023

A l’annonce de sa disparition, des dizaines de joueurs de Destiny 2 ont spontanément fait mettre un genou à Terre à leur personnage en guise d’hommage (voir ci-dessus), un geste émouvant effectué bien sûr en face du commandant Zavala. Le décès de l’acteur intervient aussi en pleine promo du film John Wick 4, dans lequel il interprète l’élégant concierge Charon. Toute l’équipe du film, Keanu Reeves en tête, a rendu hommage à cet acteur visiblement très professionnel et toujours impeccable avec les autres membres du staff de tournage…