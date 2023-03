IoT (internet des objets): le nombre de connexions via eSIM devrait exploser d’ici 2026

L‘IoT, ou Internet des Objets, continue sa croissance folle : entre 15 et 22 milliards d’objets connectés seraient déjà utilisés dans le monde (chiffres variables selon les études), et l’on devrait atteindre les 30 milliards d’objets IoT en 2030. Au plan comptable, cela signifie que d’ici 2025, le marché de l’IoT représentera 1 500 milliards de dollars (chiffre issus du rapport CNUCED, 2021), une multiplication par 10 de la valeur de ce marché en moins de 10 ans ! Et ce n’est pas fini puisqu’une étude du Juniper Research publiée il y a quelques jours prévoit une explosion des connexions IoT via eSIM à l’horizon 2026. On passerait ainsi de 22 millions de connexions de ce type en 2023 à … 195 millions en 2026 ! Cette fois, c’est par 9 qu’il faut multiplier, et en trois ans à peine…

Si une grande part de cette progression concerne essentiellement le marché grand public, le secteur professionnel sera encore plus impacté en pourcentage puisque la part d’eSIM utilisée conjointement à de l’IoT va tout simplement doubler dans le même temps pour passer de 3 à 6%. Pour les sociétés concernées par des projets d’IoT, il est nécessaire de bien planifier les besoins et le type de solutions réseau les mieux adaptés aux objectifs. Ces dernières années, les réseaux LPWAN(Low Power Wide Area Network) sont ainsi privilégiés aux réseaux cellulaires classiques (2G/3G, 4G, 5G, LTE-M, NB IoT), tout simplement parce que, si l’on en croit toujours Juniper Research, ce sont les secteurs de l’extraction du pétrole et du gaz qui représenteront la majorité des usages d’IoT via eSIM dans le secteur pro, et que ces secteurs privilégient un business model LPWA (low power, wide area).

Les besoins croissants en connexion IoT ont aussi poussé les opérateurs à s’organiser pour passer de « simples » pourvoyeurs de solutions matérielles à un rôle de quasi consultant. Ainsi en est-il d’Orange qui, sur sa page consacrée à la connectivité avec Orange Iot (IoT Journey), liste les secteurs les plus à même de développer leur parc IoT (Industrie 4.0, Smart Cities, Services public, logistique, santé) et propose aussi des solutions d’infrastructures hardware/software complètes (application/logiciels métiers/matériel requis), via sa branche Orange Business Services.