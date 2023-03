L’US Air Force veut un ravitailleur aérien furtif d’ici 2040

L’US Air Force développe actuellement un ravitailleur aérien furtif qui devrait être disponible d’ici 2040. Le ravitailleur aérien est un élément crucial de la puissance aérienne, permettant de prolonger la portée des avions de chasse en leur fournissant du carburant en vol. L’US Air Force cherche à remplacer sa flotte actuelle de ravitailleurs KC-135, qui est en service depuis les années 1950. Ce nouveau ravitailleur aérien furtif devrait être capable de fournir du carburant à une variété d’avions, y compris les futurs avions de chasse furtifs.

Le ravitailleur aérien furtif sera conçu pour être moins détectable par les radars ennemis, ce qui augmentera sa capacité à survivre dans des environnements hostiles. L’US Air Force prévoit également que le ravitailleur aérien furtif sera équipé de technologies avancées, telles que des capteurs de pointe, des communications sécurisées et une capacité de guerre électronique, pour renforcer sa capacité de survie et sa résilience.

L’US Air Force a l’intention de travailler avec plusieurs entreprises pour concevoir et construire le nouveau ravitailleur aérien, en utilisant des technologies de pointe telles que l’impression 3D et les matériaux composites. Il sera également conçu pour être compatible avec les systèmes de ravitaillement en vol actuels de l’US Air Force, ce qui permettra une transition en douceur vers la nouvelle flotte. Outre le ravitaillement d’avions de combat, il sera également en mesure de fournir du carburant aux drones, ce qui augmentera leur portée et leur durée de vol.

Un KC-135 Stratotanker de l’US Air Force ravitaillant un F-16

Le développement du ravitailleur sera un défi technique et financier important pour l’US Air Force. Cependant, les avantages potentiels de la nouvelle flotte de ravitailleurs aériens furtifs sont considérables avec une meilleure capacité de survie des appareils alimentés dans des environnements hostiles, et une plus grande flexibilité opérationnelle.