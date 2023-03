Silicon Valley Bank : la banque de la tech fait faillite… et fait craindre un nouveau krach boursier

Le dimanche 10 mars 2023, la Silicon Valley Bank a officiellement été placée en faillite par décision administrative. Ce coup de grisou rappelle de triste mémoire la mise sous tutelle des établissements de crédits Freddie Mac et Fanny Mae au début du mois de septembre 2008, quelques jours avant qu’un terrible effet de domino ne se déclenche, entrainant dans sa chute le géant Lehman Brothers puis l’assureur AIG, qui ne sera sauvé qu’au prix d’une intervention de la FED à hauteur de 85 milliards de dollars.

Si les conditions financières des banques mondiales sont à priori plus saines que lors de la crise des subprimes (du moins c’est que ce que l’on nous répète), il n’en reste pas moins que SVB est (était ?) un géant, dont la puissance de frappe finançait jusqu’ici de nombreuses startups californiennes dans le secteur de la tech. Certaines de ces startups (pas seulement américaines) avaient d’ailleurs une trésorerie toujours dépendantes de SVB au moment de l’annonce du placement en faillite, ce qui fait craindre désormais de nouvelles fermetures de sociétés dont les employés viendront grossir la cohorte de chercheurs d’emplois qualifiés. Dans le contexte d’une véritable période de purge et de licenciements massifs (Microsoft, Amazon, PayPal, Meta, Google, IBM), le secteur de la tech américaine pourrait rapidement virer au rouge.

Plus inquiétant encore, SVB ne se contentait pas de placements sûrs, et avait adossé un grand nombre de titres à des créances hypothécaires, pour une valeur globale de plus de 80 milliards de dollars. Voilà qui ressemble de plus en plus aux conditions pré-effondrement de la crise des subprimes (dont la chute des créances hypothécaires avait été la clef). La hausse des taux conjointement à la baisse des dépôts ont entrainé la faillite rapide de SVB : comme dans un mauvais épisode de Billions, le capital risqueur Peter Thiel (cofondateur de Confinity, qui deviendra PayPal) avait même remarqué que la Silicon Valley Bank venait de se débarrasser en toute hâte d’un très gros paquet de titres hypothécaires (MBS) pour une valeur globale de 21 milliards de dollars. Titres hypothécaires, hausse des taux, junk bonds que l’on revend en panique… l’odeur de 2008 monte toujours plus haut à nos narines…

Rajoutez à cela un bank run (retrait massif de fonds des clients de la banque sur une période très courte) largement initié par le redoutable Peter Thiel (encore lui), puis un effondrement total du cours de l’action, et vous obtenez toutes les conditions pour une faillite express: la 16ème plus grosse banque américaine venait de s’écrouler suite à l’intervention de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). Qui dit faillite dits fonds bloqués, tout au moins pour les dépôts supérieurs à 250 000 dollars. La quasi totalité des clients de la SVB disposant de fonds supérieurs à cette limite, le risque était alors énorme d’assécher financièrement les nombreuses startups qui avaient placé leur trésorerie à la SVB, énorme au point que la FED est une nouvelle fois intervenue pour « couvrir » ces fonds avec une aide d’urgence (mais à crédit tout de même) de 25 milliards de dollars. Sur le vieux continent, les filiales bancaires de SVB ont été soit rachetées (UK), soit placées sous le contrôle de la BaFin (Allemagne).

Voilà le tableau, et depuis quelques heures, Joe Biden ainsi que les ministres de l’économie des grandes puissances mondiales montent au créneau pour nous expliquer que tout est sous contrôle ; car il s’agit avant tout d’éviter un effet de panique… qui se traduirait par de nouveaux bank runs… et donc par des fermetures de banques en cascade. « Jusqu’ici, tout va bien. »