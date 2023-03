Cat’s Eyes : TF1 plancherait sur une adaptation live-action de l’anime culte !

Une adaptation d’un classique de l’anime et du manga par un studio qui n’est pas américain ou japonais ? C’est désormais possible : si l’on en croit les informations du Parisien, TF1 aurait décroché la timbale pour une série live-action adaptée de l’anime/manga Cat’s Eyes du mangaka Tsukasa Hōjō. Mieux encore, la production de cette nouvelle série aurait démarré depuis déjà plusieurs mois, dans le plus grand secret donc.

On notera que les « frenchies » ont la main plutôt chanceuse avec l’oeuvre de Tsukasa Hōjō, dont le très culte Nicky Larson a déjà été adapté au cinéma par Philippe Lacheau (pour un résultat correct mais assez oubliable). Pour rappel, la série d’animation Cat’s Eye avait rencontré un joli succès en France dans les années 80 et 90. La série avait été diffusée à partir de 1986 sur la chaine FR3 et elle est désormais diffusée gratuitement sur la plateforme VOD MyTF1. TF1 disposant des droits de diffusion de l’anime en France, la chaine était donc la mieux placée pour franchir le pas d’une adaptation live-action. La série sera dirigée par le réalisateur Alexandre Laurent (Bazar de la Charité) et co produite par la société de prod Big Band Story (Bellefond », Léo Matteï, etc.).

Espérons que cette série fera mieux que les adaptations live-action récentes qui ont essaimé sur les plateformes de streaming. La série Cowboy Be-Bop produite par Netflix n’est pas loin d’être une purge, et l’on pourrait en dire autant de la quasi totalité des séries adaptées de mangas (hormis le très bon Sandman, toujours sur Netflix). Avec déjà une première interrogation : quelles actrices interprèteront les trois sœurs orphelines, voleuses professionnelles dès la nuit tombée ?