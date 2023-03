Meta confirme plancher sur un concurrent de Twitter

Fragilisé par la gestion chaotique de Musk, Twitter ne semble plus si incontournable, au point que des petits poucets comme Mastodon not atteint une certaine taille critique (plus de 2,5,millions d’utilisateurs pour Mastodon en quelques semaines à peine). La fragilité nouvelle de Twitter attise aussi les convoitises, et sans surprise, plusieurs poids lourds de la tech jugent aujourd’hui qu’il y a sans doute quelques strapontins à gagner pour ce type de RS. C’est le cas de Meta, qui vient tout juste de confirmer qu’il travaillait sur un concurrent de Twitter.

« Nous étudions la possibilité d’un réseau social décentralisé autonome pour le partage de statuts textuels » a ainsi déclaré un porte-parole de Meta à MoneyControl. » Nous pensons qu’il existe une opportunité pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour sur leurs intérêts ». Nul ne sait pour l’instant si ce projet portant le nom de code P92 est déjà rentré en développement ou s’il est encore au stade de la planification.

MoneyControl croit tout de même savoir que la nouvelle plateforme pourrait être liée à Instagram d’une façon ou d’une autre et que le tout reposerait sur le standard ouvert et décentralisé ActivityPub, ce qui est tout de même une surprise concernant Meta (jusqu’ici très soucieux de son « jardin fermé »). Ce standard étant aussi utilisé par Mastodon, les deux plateformes devraient pouvoir « communiquer » entre elles.